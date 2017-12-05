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Серхи Роберто: думаю, «Барселона» угадала с приобретением Семеду

Футбол

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто отметил, что защитник Нелсон Семеду очень полезен команде. Португальский футболист был приобретён каталонским клубом перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета лиссабонской «Бенфики».

«Семеду – отличный футболист, обладающий высокой скоростью. Думаю, что «Барселона» угадала с его приобретением», — приводит слова Роберто Marca.

Относительно своего будущего в испанском гранде Роберто сказал: «Переговоры о продлении контракта с «Барселоной» продвигаются хорошо. Я игрок «Барселоны» ещё с детских лет, и мы сумеем договориться».

Действующее соглашение Роберто с сине-гранатовыми в силе до лета 2019 года.

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