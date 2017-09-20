Семеду: с каждой игрой я чувствую себя в «Барселоне» всё лучше

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду доволен тем, как проходит его адаптация к игре команды. Португальский футболист сказал об этом после домашнего матча 5-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1).
«С каждой игрой я чувствую себя в «Барселоне» всё лучше. Необходимо продолжать работать», — приводит слова Семеду AS.
Относительно нападающего Лионеля Месси, ставшего автором покера, Семеду сказал: «Месси удивляет нас в каждом матче. Нет слов, чтобы описать его игру».
Семеду пополнил ряды каталонского клуба перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета лиссабонской «Бенфики».
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