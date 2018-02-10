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Агуэро: «Манчестер Сити» близок к завоеванию титула, но впереди важные матчи

Агуэро: «Манчестер Сити» близок к завоеванию титула, но впереди важные матчи
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал победу над «Лестер Сити» (5:1) в матче 27-го тура АПЛ. Аргентинский футболист оформил покер.

«Мы довольны, надо продолжать в том же духе двигаться вперёд. Мы набрали важные три очка, впереди Лига чемпионов и финал Кубка лиги. Мы близки к завоеванию титула, но впереди важные матчи.

Каково мне играть вместе с Де Брёйне? Кевин — потрясающий футболист. Здорово, что он играет в нашей команде», — приводит слова аргентинского форварда издание BBC.

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