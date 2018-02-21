Зобнин: матч с «Ливерпулем» показал: уровень «Спартака» отличается от топ-клуба

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своём дебюте в Лиге чемпионов. 24-летний футболист отметил, что игра с «Ливерпулем» в рамках группового этапа турнира, завершившаяся со счётом 7:0, стала для красно-белых хорошим уроком.

«Мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать наш неудачный матч с «Ливерпулем». Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт — он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы чётко поняли, как отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс», — приводит слова хавбека официальный сайт УЕФА.