Карвахаль: игроки готовы пойти на верную смерть с Зиданом

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану.



«В данный момент у нас напряжённый график, мы должны выкладываться в каждой игре. Мы с партнёрами по команде полностью доверяем решениям тренера и готовы пойти с ним на верную смерть.



Мы будем бороться до конца и стараться сократить отставание от первого и второго мест. Наши результаты улучшаются, и к нам возвращается уверенность в своих силах», — цитирует Карвахаля Marca.



В настоящий момент «Реал» занимает в таблице испанской Примеры третье место, отставая от «Атлетико» на семь очков. Первое место занимает «Барселона», опережающая «сливочных» на 14 очков.

Карвахаль: когда не играешь и не сердишься из-за этого, то это плохо для команды