Карвахаль: игроки готовы пойти на верную смерть с Зиданом
Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану.
«В данный момент у нас напряжённый график, мы должны выкладываться в каждой игре. Мы с партнёрами по команде полностью доверяем решениям тренера и готовы пойти с ним на верную смерть.
Мы будем бороться до конца и стараться сократить отставание от первого и второго мест. Наши результаты улучшаются, и к нам возвращается уверенность в своих силах», — цитирует Карвахаля Marca.
В настоящий момент «Реал» занимает в таблице испанской Примеры третье место, отставая от «Атлетико» на семь очков. Первое место занимает «Барселона», опережающая «сливочных» на 14 очков.
Карвахаль: когда не играешь и не сердишься из-за этого, то это плохо для команды
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