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Карвахаль: игроки готовы пойти на верную смерть с Зиданом

Карвахаль: игроки готовы пойти на верную смерть с Зиданом
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выразил поддержку главному тренеру команды Зинедину Зидану.

«В данный момент у нас напряжённый график, мы должны выкладываться в каждой игре. Мы с партнёрами по команде полностью доверяем решениям тренера и готовы пойти с ним на верную смерть.

Мы будем бороться до конца и стараться сократить отставание от первого и второго мест. Наши результаты улучшаются, и к нам возвращается уверенность в своих силах», — цитирует Карвахаля Marca.

В настоящий момент «Реал» занимает в таблице испанской Примеры третье место, отставая от «Атлетико» на семь очков. Первое место занимает «Барселона», опережающая «сливочных» на 14 очков.

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