Данченко, Будковский и Лория покинули «Анжи»

Сегодня, 31 мая, истекли сроки арендных соглашений с "Анжи" у полузащитника Олега Данченко, нападающего Филиппа Будковского и голкипера Георгия Лории.

Данченко присоединился к "Анжи" летом 2017 года (29 матчей, 3 гола), Будковский перешёл в стан махачкалинцев в феврале 2018 года (9 матчей), а Лория в сезоне-201718 провёл 13 матчей, в которых два раза отстоял на ноль.

"Благодарим Олега, Филиппа и Георгия за яркую игру в отдельных матчах и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.