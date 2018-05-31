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Данченко, Будковский и Лория покинули «Анжи»

Данченко, Будковский и Лория покинули «Анжи»
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Сегодня, 31 мая, истекли сроки арендных соглашений с "Анжи" у полузащитника Олега Данченко, нападающего Филиппа Будковского и голкипера Георгия Лории.

Данченко присоединился к "Анжи" летом 2017 года (29 матчей, 3 гола), Будковский перешёл в стан махачкалинцев в феврале 2018 года (9 матчей), а Лория в сезоне-201718 провёл 13 матчей, в которых два раза отстоял на ноль.

"Благодарим Олега, Филиппа и Георгия за яркую игру в отдельных матчах и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — говорится на официальном сайте махачкалинской команды.

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