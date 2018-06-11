«Рубин» определился с двумя спарринг-партнёрами на сборе в Сербии

«Рубин» определился с соперниками по контрольным матчам на первом сборе в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Сербии с 17 по 30 июня, сообщает пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».

26 июня подопечные Курбана Бердыева сыграют с клубом «Чукарички» (Белград), а в заключительный день сбора, 30 июня, встретятся с командой «Раднички» (Ниш).

По итогам минувшего сезона чемпионата Сербии клуб «Раднички» занял третье место в турнирной таблице, а «Чукарички» финишировал на шестой строчке. «Рубин» занял 10-е место в итоговой турнирной таблице российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.