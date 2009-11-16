Анчелотти: Пато отказался играть на правом фланге

Бывший главный тренер «Милана» Карло Анчелотти, с этого сезона работающий в «Челси», рассказал о причинах провала его тактического эксперимента с составом россонери. Он заявил, что ещё в прошлом сезоне планировал использовать ту атакующую расстановку, которую взял на вооружение нынешний наставник команды Леонардо.

«Я думал об этой игровой системе ещё в прошлом сезоне. Но затем отказался от неё. Хотите знать, почему? Потому что Алешандре Пато был против эксперимента, заявив, что будучи изолированным на правом фланге атаки он будет попусту растрачивать свой талант. Леонардо удалось убедить его в обратном и найти решение, которое помогло раскрыться этому молодому игроку», — заявил Анчелотти в интервью Il Giornale.