Чех пошутил над своим образом со шлемом в футбольном симуляторе

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.
Скриншоты из видеоигры с футболистом, который присутствует на официальных переговорах в своём знаменитом игровом шлеме, стали объектом многочисленных мемов в соцсетях. Не упустил возможности пошутить над упущением разработчиков игры и сам Чех.
«Это неправильно, ребята… Я бы надел галстук», — написал Чех в своём «твиттере».
В 2006 году Чех, который тогда выступал за «Челси», в матче с «Редингом» получил серьёзную черепно-мозговую травму после удара коленом в висок от форварда соперника Стивена Харта. Голкипер смог восстановиться от травмы и продолжить карьеру, но с тех пор выходит на поле в регбийном шлеме.
Посмотреть изображение можно в «твиттере» Петра Чеха.
- 29 марта 2022
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:14
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
17:03
-
16:54
-
16:52
-
16:40
-
16:31
-
16:25
-
16:05
-
15:59
-
15:42
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:48
-
12:35
-
12:23
-
12:22