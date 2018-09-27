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Чех пошутил над своим образом со шлемом в футбольном симуляторе

Чех пошутил над своим образом со шлемом в футбольном симуляторе
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Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех пошутил над своим образом в футбольном симуляторе.

Скриншоты из видеоигры с футболистом, который присутствует на официальных переговорах в своём знаменитом игровом шлеме, стали объектом многочисленных мемов в соцсетях. Не упустил возможности пошутить над упущением разработчиков игры и сам Чех.

«Это неправильно, ребята… Я бы надел галстук», — написал Чех в своём «твиттере».

В 2006 году Чех, который тогда выступал за «Челси», в матче с «Редингом» получил серьёзную черепно-мозговую травму после удара коленом в висок от форварда соперника Стивена Харта. Голкипер смог восстановиться от травмы и продолжить карьеру, но с тех пор выходит на поле в регбийном шлеме.

Посмотреть изображение можно в «твиттере» Петра Чеха.

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