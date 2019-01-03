Зобнин с сыном отравились во время отдыха в Таиланде

Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о проблемах, с которыми семья столкнулась во время недавнего отдыха в Таиланде.



Девушка рассказала об отравлении мужа и сына в комментариях к посту на странице в «инстаграме» Вероники Ерохиной, супруги хавбека «Зенита» и партнёра Зобнина по сборной России Александра Ерохина, в котором она поинтересовалась у подписчиков их опытом отдыха с детьми в Азии.



«Мы недавно оттуда. У меня инфекция в губу попала, раздуло так, что пришлось пить антибиотики… Рому и Роберта настигло отравление… Роберта последние два-три дня рвало, и всё прошло само, когда прилетели домой. Вот такой опыт. Тоже первый раз там были. Не советую. У меня Тай всегда ассоциировался с отравлением, мнение так и не поменялось», — говорится в сообщении Рамины Зобниной.

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