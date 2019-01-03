Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург». Также к игроку есть интерес от других команд Российской Премьер-Лиги.

Решение будет принято после новогодних праздников. Форвард хочет уйти в аренду в клуб РПЛ, чтобы иметь игровую практику.

Давыдов выступает за основную команду красно-белых с 2013 года. Прошлым летом 23-летний футболист на правах аренды перешёл в «Спартак» из Юрмалы. В завершившемся сезоне чемпионата Латвии он забил 2 гола в 12 матчах.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Оренбург» (22) — 10-е.

Список трансферов клубов российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».