Источник: Навас продлил соглашение с «Реалом» до 2021 года

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года, сообщает Marca.

По новому соглашению 32-летний вратарь будет получать по € 5 млн в год.

Навас потерял место в основном составе «Реала» после перехода в клуб голкипера Тибо Куртуа из лондонского «Челси» минувшим летом. После того как «сливочных» возглавил Сантьяго Солари, игровое время Кейлора уменьшилось ещё больше.

В нынешнем сезоне Навас принял участие в трёх матчах в Лиге чемпионов, а также провёл по две игры в испанской Примере и Кубке Испании.

«Реал», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в чемпионате Испании. Сегодня, 3 января, мадридская команда проведёт матч 17-го тура с «Вильярреалом». Встреча состоится в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и начнётся в 23:30 мск.