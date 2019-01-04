Мойес может возглавить «Сток Сити»

«Сток Сити» собирается уволить Гари Роуэтта с поста главного тренера за неудовлетворительные результаты, которые команда показывает в последнее время. Как сообщает The Times, руководство клуба хочет назначить на пост наставника Дэвида Мойеса.

Последним местом работы шотландского специалиста был «Вест Хэм Юнайтед», который он покинул по окончании прошлого сезона.



В настоящее время «Сток Сити», который в прошлом сезоне вылетел из английской Премьер-лиги, после 26 сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 14-е место с 35 очками в активе.

Ранее Мойес работал также с «Манчестер Юнайтед», «Эвертоном», «Реалом Сосьедад» и другими командами.