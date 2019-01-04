Семак сравнил один из городов на острове Бали с российской деревней

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своём «инстаграме» выложил очередную фотографию с семейного отдыха на Бали и сравнил один из городов на острове, Убуд, с российской деревней.

«Я начинаю понимать, почему мне нравится Убуд. Очень захотелось вернуться и как следует познакомиться с этим местом. Похоже на нашу российскую деревню по духу, но с невероятно пышной растительностью, как в Парке Юрского периода, и неизменный атрибут любого жителя — мотобайк! В поездках по окрестностям удалось увидеть много красивых и романтических мест.

Встретились со старыми друзьями и познакомились с новыми интересными людьми. Приключения доставили массу удовольствий нашим детям. Тот случай, когда ещё не уехали, но хочется уже вернуться», — написал Семак в своём «инстаграме».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Сергея Семака.