Марадону выписали из больницы после госпитализации из-за кровотечения в желудке

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона выписан из больницы Буэнос-Айреса, куда ранее был госпитализирован из-за кровотечения в желудке, сообщает Telam.



Напомним, проблема у 58-летнего аргентинского специалиста была выявлена в результате стандартного медицинского осмотра.



В конце декабря 2018 года появилась информация, что Диего не появлялся в расположении «Дорадоса» несколько дней. 4 января агент Марадоны сообщил, что специалист останется в клубе и будет работать весь предстоящий сезон.



В мае 2018 года Диего занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. В сентябре было объявлено, что аргентинец стал главным тренером «Дорадоса».

Марадона госпитализирован с кровотечением в желудке