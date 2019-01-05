Зане: «Манчестер Сити» начал гонку за титул чемпиона АПЛ, это ещё не конец

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане отметил, что «горожанам» было важно одержать победу в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1).



«Мы оказали сильное давление на „Ливерпуль“. Осталось всего четыре очка, и они тоже это знают. Ситуация стала ещё интереснее. Думаю, это было одним из лучших выступлений „Манчестер Сити“, с тех пор как я перешёл в команду.



На данный момент у „Ливерпуля“ лучшая команда в Европе и, возможно, в мире, поэтому мы счастливы, что смогли одержать победу. Было важно обыграть „Ливерпуль“ дома. Это придало уверенности в том, что мы близки к лидерству. „Манчестер Сити“ начал гонку за титул, это ещё не конец», — приводит слова Зане The Sun.



«Ливерпуль» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ и прервал серию из 20 матчей без поражений (17 побед, 3 ничьи). Мерсисайдцы (54 очка) продолжают лидировать в чемпионате английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити» (50) — на втором месте.