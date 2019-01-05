Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел покинул китайский клуб «Тяньцзинь Тэда», сообщает L'Equipe.



По информации источника, 31-летний нигерийский футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Отмечается, что в услугах Микела заинтересован «Фенербахче». Нигериец не комментирует информацию о своём будущем.



Микел перешёл в китайский «Тяньцзинь Тэда» из лондонского «Челси» в 2017 году. Нигерийский футболист выступал в английской команде с 2006 года. Микел также является игроком сборной Нигерии. На минувшем чемпионате мира, который состоялся в 2018 году в России, национальная команда Нигерии вместе с Микелом не смогла преодолеть групповой этап и покинула турнир до стадии плей-офф.

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