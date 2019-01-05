Президент «Урала» Иванов: периодически возникает желание взять всё и бросить

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что после 15 лет работы в клубе иногда появляется желание перестать работать в нынешней должности, особенно когда дела у команды идут не лучшим образом.

«Периодически возникает, конечно, желание взять всё и бросить. Когда что-то не получается, команда плохо играет, набирает мало очков, думаешь: «Ну сколько можно уже, когда же это закончится?»

Но это моё любимое дело. Ведь что такое счастье? Это когда ты с удовольствием идёшь на работу. И у меня как раз такая история. Я люблю свою команду, люблю футбол», — цитирует Иванова ЕТВ.

«Урал» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка.