Кудичини: уверен, что Мората продолжит забивать и дальше

Помощник главного тренера «Челси» Карло Кудичини после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) выделил действия нападающего команды Альваро Мораты. Напомним, испанец отметился дублем в этом матче.



«Альваро сыграл важную роль в этом матче. Он по полной отработал как в атаке, так и в защите. Хорошо, что он смог забить. Это придаст ему уверенности в будущем. Мората — великолепный форвард, он обладает всеми необходимыми качествами. После этого успеха он продолжит забивать и дальше, я в этом уверен.



Каждый игрок индивидуален, все по-разному воспринимают критику в свой адрес. В такой ситуации нужно сохранять самообладание и продолжать упорно работать. Стремление к лучшему результату и помощь команде — самые важные компоненты», — приводит слова Кудичини официальный сайт «Челси».

Мората эмоционально попрощался с Фабрегасом, который уходит из «Челси»