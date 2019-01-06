«Фулхэм» готов заплатить «Ливерпулю» £ 15 млн за Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги может перейти в «Фулхэм» в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.



По информации источника, в трансфере 23-летнего бельгийского полузащитника заинтересован лично главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери. Сообщается, что руководство «Фулхэма» готово заплатить за Ориги £ 15 млн (около € 16,7 млн). Ожидается, что переговоры между клубами состоятся на следующей неделе.



Ориги перешёл в «Ливерпуль» из «Лилля» в 2014 году. Прошлый сезон бельгийский футболист провёл в аренде в «Вольфсбурге». В нынешнем сезоне бельгийский нападающий принял участие в двух матчах в составе «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге, записал на свой счёт гол и результативную передачу. Также Ориги выступает в составе национальной команды Бельгии.

«Ливерпуль» и «Боруссия» Д не смогли договориться о трансфере Ориги