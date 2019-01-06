Миньоле: мне нелегко, но Алисон действительно особенный вратарь

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле рассказал о взаимоотношениях с основным вратарём мерсисайдцев Алисоном Бекером.



«Конечно, мне нелегко быть вторым номером. Я говорил об этом раньше. Сидеть на скамейке — это совсем не то, чем хочется заниматься, но самое важное — это команда. Я готов сделать всё, чтобы помочь „Ливерпулю“. Я в тени Алисона, он действительно особенный вратарь. Думаю, он входит в пятёрку лучших голкиперов мира, если не в тройку. Я это прекрасно понимаю.



Я стараюсь изо всех сил, у нас хорошие отношения с Алисоном. Я могу учиться у него, он может учиться у меня. Мы стараемся помогать друг другу и много работаем. Я должен быть готов к любой ситуации. Я усердно работаю каждый день и терпеливо жду, когда появится возможность выйти на поле. Мне непросто, но я пытаюсь сосредоточиться на другом. Это единственное, что я могу сделать в сложившейся ситуации», — приводит слова Миньоле официальный сайт «Ливерпуля».

Миньоле планирует остаться в «Ливерпуле» до конца сезона-2018/19