Фабрегас: буду сильно разочарован, если Хадсон-Одой не доберётся до самого пика

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас считает, что нападающий команды Каллум Хадсон-Одой способен стать игроком мирового уровня.

«У Каллума есть все данные, чтобы заявить о себе в мировом футболе. Сказал ему, что буду сильно разочарован, если он не доберётся до самого пика. Хадсон-Одой талантлив и может стать потрясающим игроком. Он может стать футболистом мирового уровня. Просто необходимо не витать в облаках и много и упорно работать. Каллум скромный парень, ему нравится футбол, и, надеюсь, он уже скоро заявит о себе», — приводит слова Фабрегаса пресс-служба лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Хадсона-Одои заинтересована мюнхенская «Бавария», которая готова заплатить за 18-летнего форварда € 33 млн.