ЦСКА опубликовал «архивное» видео с Думбия, Мусой и Нецидом в роли студентов

ЦСКА в официальном "твиттере" представил очередной забавный скетч, в съёмках которого приняли участие бывшие игроки клуба Сейду Думбия, Томаш Нецид и Ахмед Муса, которые выступили в роли студентов Российского университета дружбы народов (РУДН).



«Когда я первый раз приехал в Россию, студенты РУДН, которые здесь давно, подсказали, что для моей безопасности лучше всего начать болеть за какой-нибудь футбольный клуб», — начал Думбия.



«Первый раз выйдя в город, я понял, что недостаточно знать название клуба. Надо знать игроков поимённо. Потому что, когда к тебе подходит толпа бритоголовых фанатов и ни на одном нет фанатского шарфика, очень сложно угадать клуб, за который они болеют», — добавил Нецид.



«Именно тогда опытный путём я понял, что безопаснее всего болеть за ЦСКА», — закончил мысль Думбия.



«Вы только представьте, какие усилия требуются мне, чтобы произнести, например, фамилии Щенников или Игнашевич", — сказал Муса.

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча