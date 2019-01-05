ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала очередное забавное видео. На этот раз голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев предстал в образе деда Владимирыча — старого болельщика ЦСКА, который вспоминает, как поддерживал команду в молодые годы.

«Продолжение серии «армейских» скетчей! В новом видео — выступление деда Владимирыча», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в «Твиттере».

Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги после 17 туров ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Посмотреть видео можно на официальном канале ЦСКА в YouTube.