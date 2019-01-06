Алли: отъезд Сона в сборную для участия в Кубке Азии — потеря для «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли выразил мнение, что отъезд нападающего Сон Хын Мина в сборную Южной Кореи для участия в Кубке Азии станет потерей для команды.

«Для любой команды уход такого великолепного игрока, как Сон, стал бы потерей. В то же время у нас есть футболисты, которые усердно трудились, чтобы выходить в стартовом составе команды. Тот же Лукас Моура является фантастическим игроком, как и любой другой в нашей команде, кого тренер выпустит на поле.

Сон находится в отличной форме, и, конечно, грустно, что «Тоттенхэм» на время его потеряет, но он вернётся и продолжит выступать в том же духе. Это невероятный футболист, который здорово играет обеими ногами, обладает голевым чутьём и способен создать что-то из ничего», — цитирует Алли Goal.

В этом сезоне чемпионата Англии Сон забил восемь голов и отметился пятью результативными передачами в 16 матчах (11 – в основе) за «Тоттенхэм».