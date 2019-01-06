«Милан» может предложить «Ювентусу» Андре Силву в обмен на Игуаина

«Милан» может предложить португальского нападающего Андре Силву в обмен на форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина за € 18 млн с правом последующего выкупа за € 36 млн. Но миланский клуб не может заплатить такую сумму из-за проблем с финансовым фэйр-плей. Поэтому миланцы могут отдать за Игуаина Силву, который интересен «Ювентусу». К тому же за переход Силвы в «Ювентус» выступает его соотечественник Криштиану Роналду.

Впрочем, сорвать данный трансфер может «Севилья», за которую Силва в данный момент выступает на правах аренды. Испанский клуб имеет право выкупа форварда за € 39 млн, но пока что не принял по нему окончательного решения.