«Челси» и «Милан» всё ещё могут совершить обмен с участием Мораты и Игуаина

«Челси» и «Милан» всё ещё могут совершить обмен, по условиям которого нападающий Альваро Мората на правах аренды отправится в итальянскую команду, а английский клуб арендует форварда Гонсало Игуаина, сообщает The Sun.

По информации издания, стороны близки к достижению соглашения по этой сделке. Отмечается, что, после того как «Челси» и «Милан» договорятся, «Ювентус», который обладает правами на Игуаина, будет должен установить для «Челси» опцию возможного выкупа футболиста после завершения срока действия арендного соглашения.

Ранее сообщалось, что у «Челси» возникли трудности при заключении сделки, так как Игуаин выступает в «Милане» в аренде, а права на него принадлежат «Ювентусу». Руководство лондонцев устало вести переговоры с двумя клубами и решило переключиться на другие варианты.

В этом сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Милан». Мората забил пять мячей в 16 матчах АПЛ за «Челси».