Голы гостей и удаление Васкеса в видеообзоре матча «Реал» — «Реал Сосьедад»

В матче 18-го тура чемпионата Испании «Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Реалу Сосьедад» со счётом 0:2.

Победу гостям принесли голы Виллиана Жозе (с пенальти) и Рубена Пардо. Кроме того, у «Реала» в середине второго тайма за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес.

«Реал Сосьедад» впервые выиграл в Мадриде с мая 2004 года. Тогда баски победили «Королевский клуб» со счётом 4:1.

Благодаря этой победе клуб из Сан-Себастьяна вышел на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 22 очка. «Реал» (30) остался на пятом месте.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 января. «Реалу Сосьедад» предстоит домашняя встреча с «Эспаньолом» (14 января).