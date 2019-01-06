Бийол — лучший молодой игрок Словении, Облак — лучший среди взрослых

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол признан лучшим молодым футболистом Словении в 2018 году. Об этом сообщает Zurnal24.

В борьбе за эту награду он опередил Яна Млакара («Марибор»), Зана Челара («Рома»), Адама Черина («Домжале») и Деяна Петровича («Алюминий»).

19-летний Бийол перешёл в ЦСКА летом 2018 года из «Рудара». Сумма трансфера составила € 400 тыс. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате России и получил две жёлтые карточки.

Лучшим футболистом Словении стал вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, который получил награду в четвёртый раз подряд, установив рекорд страны по этому показателю. Также на приз претендовали Йосип Иличич («Аталанта»), Самир Ханданович («Интер»), Беньямин Вербич («Динамо» Киев) и Кевин Кампль («РБ Лейпциг»).