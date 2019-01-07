«Барселона» не хочет продавать зимой Д. Суареса

«Барселона» не хочет продавать зимой полузащитника Дениса Суареса, хотя тот не имеет в своей команде регулярной игровой практики. В клубе хотят уговорить хавбека остаться хотя бы до конца сезона, сообщает Mirror.

Ранее в СМИ сообщалось, что Суарес зимой может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Отмечалось, что в услугах 24-летнего испанского футболиста заинтересованы сразу несколько клубов, в числе которых итальянские «Милан» и «Рома», однако в гонке за игрока, судя по всему, вышла победительницей английская команда. «Арсенал» под управлением Унаи Эмери, ранее работавшего с хавбеком в испанской «Севилье», близок к завершению сделки.

В этом сезоне чемпионата Испании Денис принял участие только в двух матчах в составе «Барселоны».