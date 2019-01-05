Д. Суарес близок к переходу из «Барселоны» в «Арсенал»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес зимой может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в услугах 24-летнего испанского футболиста заинтересованы сразу несколько клубов, в числе которых итальянские «Милан» и «Рома», однако в гонке за игрока, судя по всему, вышла победительницей английская команда. «Арсенал» под управлением Унаи Эмери, ранее работавшего с хавбеком в испанской «Севилье», близок к завершению сделки.

Ранее сообщалось, что в услугах Суареса также заинтересован французский «Монако» и лондонский «Челси». В этом сезоне чемпионата Испании Денис принял участие только в двух матчах за «Барселону».