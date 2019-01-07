«Тоттенхэм» может открыть новый стадион 16 марта

«Тоттенхэм Хотспур» может открыть новый стадион домашним матчем с «Кристал Пэлас» в 31-м туре чемпионата Англии, сообщает The Sun. Встреча должна состояться 16 марта, но может быть перенесена на апрель, если «шпоры» смогут дойти до следующих стадий Кубка Англии.

Отмечается, что сегодня представители клуба начнут переговоры с застройщиком, чтобы выяснить, насколько арена готова к открытию. Клуб планировал, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля, однако этот вариант крайне маловероятен.

Ранее появилась информация, что во время строительства стадиона «Тоттенхэма» на одной из крыш южной трибуны была выявлена протечка. Подрядчик уверяет, что эта проблема будет устранена без смещения сроков введения новой арены в эксплуатацию. В настоящее время лондонская команда проводит домашние матчи на «Уэмбли».