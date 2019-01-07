Хавбек «Саутгемптона» Дэвис вернулся в «Рейнджерс» на правах аренды

«Рейнджерс» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Саутгемптона» Стивена Дэвиса.



Североирландский футболист перебрался в клуб из Глазго на правах аренды до конца нынешнего сезона. Для 34-летнего футболиста это уже второй приход в «Рейнджерс». Он уже выступал за шотландскую команду в период с 2008 по 2012 год.



Дэвис является воспитанником «Астон Виллы», за которую играл с 2004 по 2007 год, после чего перебрался в «Фулхэм». Уже по ходу сезона-2007/08 хавбек отправился в «Рейнджерс» сначала на правах аренды, а потом на постоянной основе. С 2012 года Дэвис защищал цвета «Саутгемптона», в составе которого провёл 3 матча в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги и отметился 1 результативной передачей.

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