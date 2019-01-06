«Рейнджерс» объявил о переходе 36-летнего форварда Дефо

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо перешёл в «Рейнджерс», сообщает официальный сайт клуба.

Шотландский клуб арендовал форварда на полтора года. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

«Я рад возможности приветствовать Дефо в „Рейнджерс“. Он исключительно талантливый нападающий и опытный футболист, забивавший голы в каждом клубе, за который играл. Он станет отличным дополнением к нашей команде. Мы с нетерпением ждём возможности интегрировать его в состав, пока мы будем тренироваться на Тенерифе в течение следующей недели», — сказал главный тренер „Рейнджерс“ Стивен Джеррард.

36-летний Дефо ранее выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Торонто» и «Сандерленд». За сборную Англии сыграл 57 матчей и забил 20 голов.