«Арсенал» готов заплатить за Хамеса € 70 млн

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, который играет на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Mirror, «Арсенал» готов заплатить за трансфер колумбийского футболиста порядка € 70 млн, что устраивает руководство мадридской команды.

Ранее появилась информация, что «Бавария» не намерена активировать опцию выкупа в размере € 42 млн в арендном соглашении с 27-летним футболистом и следующим летом Хамес вернётся в «Реал». Также была информация об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса». Контракт полузащитника с мадридской командой рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Родригес провёл за «Баварию» 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.