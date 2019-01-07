Вратарь «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи опубликовал в своём «твиттере» фотографию момента столкновения с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Джуниором во вчерашнем матче команд в 18-м туре испанской Примеры (2:0).



На фотографии голкипер касается мяча раньше оппонента. Таким образом Рульи хотел доказать, что арбитр встречи Хосе Монтера и его помощники приняли правильное решение, не назначив пенальти в этом эпизоде.



Напомним, после матча с «Реалом Сосьедад» недовольство судейством выразили главный тренер «Реала» Сантьяго Солари и капитан «сливочных» Серхио Рамос. Также в СМИ появилась информация, согласно которой мадридский клуб намерен направить в Федерацию футбола Испании жалобу на работу арбитров.

Вратарь «Сосьедада» опубликовал фото касания мяча в эпизоде с Винисиусом Фото : «Инстаграм» Херонимо Рульи