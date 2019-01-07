«Вулверхэмптон» готов продать «Спартаку» словацкого полузащитника

«Вулверхэмптон» готов продать московскому «Спартаку» центрального полузащитника Кристиана Герца, сообщает The Sun. 20-летний футболист в нынешнем сезоне выступает за «ДАК 1904» на правах аренды.



Герц тренировался в академии «Вулверхэмптона», но за основную команду пока не сыграл ни одного матча. В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей за «ДАК 1904», в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается примерно в € 560 тыс.

«Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, отставая от лидирующего «Зенита на шесть очков. В 18-м туре РПЛ красно-белые 3 марта на своём поле встретятся с „Краснодаром“.