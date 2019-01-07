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«Вулверхэмптон» готов продать «Спартаку» словацкого полузащитника

Фото: Sam Bagnall — AMA/Getty Images
«Вулверхэмптон» готов продать «Спартаку» словацкого полузащитника
Футбол / РПЛ

«Вулверхэмптон» готов продать московскому «Спартаку» центрального полузащитника Кристиана Герца, сообщает The Sun. 20-летний футболист в нынешнем сезоне выступает за «ДАК 1904» на правах аренды.

Герц тренировался в академии «Вулверхэмптона», но за основную команду пока не сыграл ни одного матча. В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей за «ДАК 1904», в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается примерно в € 560 тыс.

«Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, отставая от лидирующего «Зенита на шесть очков. В 18-м туре РПЛ красно-белые 3 марта на своём поле встретятся с „Краснодаром“.

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