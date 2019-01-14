Маркизио — о расизме в Серии А: не стоит уделять внимание идиотам

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе «Ювентуса», высказался о проблеме расизма в футболе.



«Расизм — большая проблема. Я отлично понимаю иностранных игроков, выступающих в чемпионате Италии. Я бы посоветовал им быть ещё сильнее и продолжать играть, чтобы этим идиотам не уделялось никакого внимания. Они этого не стоят», — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.



Напомним, «Интер» был наказан двумя домашними матчами без зрителей за то, что фанаты миланской команды выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.



После 19 туров миланский «Интер» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Маркизио: надеюсь, этот год — год успеха «Ювентуса» в Лиге чемпионов