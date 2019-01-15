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Геркус: об уходе из «Локомотива» задумывался летом

Геркус: об уходе из «Локомотива» задумывался летом
Футбол / РПЛ

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус признался, что мог покинуть клуб летом.

«У нас с членами совета директоров были разногласия по поводу будущего «Локомотива», а не прошлого. По поводу прошлого мне произнесли следующее: «Ничего, кроме слов благодарности, мы сказать вам не можем». Дословная цитата руководителя РЖД.

Скажем так, летом я задумывался на тему ухода из клуба. Были определённые сомнения. В итоге всё закончилось теми решениями, которые мы приняли. Но мне кажется, мы хорошо провели трансферную кампанию. Другое дело, что не столь удачными получились наши выступления — мы оказались немного ниже, чем ожидали. Но думаю, что «Локомотив» может наверстать отставание весной», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых.

Геркус объявил об уходе с поста генерального директора «Локомотива» 28 декабря 2018 года. Данную должность занял Василий Кикнадзе.

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Теперь уже бывший гендиректор «Локомотива» — о времени, проведенном в клубе и причинах расставания.
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