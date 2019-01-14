Сильва установил рекорд «Манчестер Сити» по числу матчей в АПЛ

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва вышел в стартовом составе «горожан» в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (счёт 1:0, идёт первый тайм).

В этой встрече Сильва в 267-й раз принял участие в матче Премьер-лиги, установив новый клубный рекорд, сообщает официальный «твиттер» «горожан».

33-летний Сильва перешёл в «Манчестер Сити» в 2010 году из «Валенсии». Сумма трансфера составила € 28,75 млн. В составе «горожан» испанский хавбек трижды стал чемпионом Англии, три раза завоевал Кубок английской лиги, выиграл Кубок Англии, а также дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

В нынешнем сезоне Сильва провёл 18 матчей в чемпионате Англии, стал автором шести забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.