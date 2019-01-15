«Реал Сосьедад» одолел «Эспаньол» в домашнем матче испанской Примеры

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал «Эспаньол». Встреча команд состоялась на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



На 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино. Через 5 минут хозяева укрепили преимущество в счёте — мяч в ворота «Эспаньола» отправил нападающий Виллиан Жозе. Защитник Налдо забил первый гол «Эспаньола» в этом матче на 32-й минуте. В компенсированное время первого тайма защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт. На 63-й минуте Виллиан Жозе оформил дубль и вновь вывел хозяев вперёд. Через 12 минут главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку Мерино, после чего «Реал Сосьедад» остался в меньшинстве.



«Реал Сосьедад» набрал 25 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (24) — на 10-м месте.