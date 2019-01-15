«Зенит» без Ивановича и Краневиттера отправился на сбор в Катар

Сегодня основной состав «Зенита» вылетел в Доху на первый зимний сбор. Бранислав Иванович и Матиас Краневиттер в связи с личными обстоятельствами присоединятся к команде позднее, сообщает пресс-служба клуба. На первых сборах с командой будет работать Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.

Тренерский штаб пригласил на первые сборы 29 футболистов:

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Никита Гойло, Николай Рыбиков.



Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Эльмир Набиуллин, Илья Скроботов.



Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Эрнани, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Роберт Мак, Леон Мусаев.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Артём Дзюба.



Сине-бело-голубые будут тренироваться в Катаре до 28 января и примут участие в Кубке «Матч Премьер». Петербуржцы встретятся с «Локомотивом», «Ростовом» и «Спартаком».