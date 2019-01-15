«Барселона» интересуется третьим бомбардиром Примеры Стуани

«Барселона» проявляет интерес к уругвайскому нападающему «Жироны» Кристиану Стуани. Об этом сообщает Football Espana.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 15 млн. В составе «Барселоны» Стуани может заменить форварда Мунира Эль-Хаддади, который перешёл в «Севилью» несколько дней назад за € 1,05 млн.

32-летний Стуани перешёл в «Жирону» из «Мидлсбро» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 12 забитыми мячами. В данный момент Стуани занимает третье место в списке лучших бомбардиров Примеры, уступая лишь нападающим «Барселоны» Лионелю Месси (17) и Луису Суаресу (14).