Кассано: я мог стать таким, как Месси, если бы всё делал правильно

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано считает, что мог бы играть на уровне форварда «Барселоны» Лионеля Месси, если бы не допустил столько ошибок.

«Как сказал Тотти некоторое время назад, я использовал только 50 процентов своего потенциала. Я допустил так много ошибок, не хотел тренироваться.



Если бы я делал всё правильно, то мог бы стать таким, как Месси. Аргентинец навсегда останется в истории футбола", — приводит слова Кассано RMC Sport.

36-летний Кассано за свою карьеру выступал за такие известные клубы, как «Рома», «Реал», «Милан» и «Интер». Впрочем, из-за сложного характера итальянский форвард не сумел закрепиться ни в одном клубе. За сборную Италии Кассано сыграл 39 матчей и забил 10 голов.