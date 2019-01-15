Ди Мария: если Мбаппе продолжит в том же духе, то завоюет «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился мнением об игре одноклубника Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — это игрок-явление. С момента его перехода из „Монако“ в „ПСЖ“ он сильно вырос как игрок. Килиан провёл экстраординарный чемпионат мира. Если он продолжит в том же духе, окружённый партнёрами по команде с большим потенциалом, то будет развиваться дальше и, безусловно,, завоюет «Золотой мяч», — приводит слова Ди Марии France Bleu.

Напомним, что в голосовании на «Золотой мяч»—2018 Мбаппе занял четвёртое место. Прошлым летом форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

20-летний Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил трансфер форварда за € 135 млн. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей в чемпионате Франции и забил 14 голов.