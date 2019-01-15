Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Вратарь «Арсенала» Петр Чех завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Об этом чешский футболист сообщил в социальной сети.



«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста. Прошло уже 20 лет после того, как я подписал первый контракт. Сейчас момент объявить, что я завершу карьеру после этого сезона. После 15 лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что уже достиг всего, чего желал. Я продолжу упорно работать в „Арсенале“, чтобы выиграть ещё один трофей. Очень жду возможности узнать, что меня ждёт на поле», — написал 36-летний игрок в «Твиттере».

Чех провёл 124 матча за сборную Чехии. Был основным голкипером сборной на четырёх подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006). В нынешнем сезоне вратарь провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.