Адвокат бывшей жены Тарасова огласил сумму задолженности футболиста по алиментам

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, в своём «твиттере» поделился фотографией документов, в которых указана сумма задолженности футболиста по алиментам.



«У кого какие желания на Новый год?» — спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая, как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал, сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет», — говорится в сообщении Жорина.

Ранее сообщалось, что Оксана обвинила Тарасова в задолженности по алиментам старшей дочери Ангелине в размере 15 млн рублей. Руководство «Локомотива» пообещало выплачивать дочери хавбека причитающиеся законом денежные средства, списывая их с зарплаты футболиста.