Фанаты «Хапоэля» вывесили баннер с волком из «Ну, погоди!» на дерби с «Маккаби»

Болельщики «Хапоэля» отметились ярким перформансом на дерби Тель-Авива с «Маккаби» в 18-м туре израильской Премьер-лиги, которое состоялось накануне, 14 января, и завершилось со счётом 1:1.



Перед стартовым свистком фанаты «Хапоэля» вывесили огромный баннер, на котором был изображён волк из «Ну, погоди!». На баннере герой известного советского мультфильма произносит свою фирменную фразу, держа в руке голову другого персонажа – зайца. Фотография перформанса доступна в «твиттере» Arka Beşli‏.

После 18 туров «Маккаби» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Израиля с 46 очками, на 16 очков опережая ближайшего преследователя в лице команды «Бней Иегуда». В свою очередь «Хапоэль» находится в нижней части таблицы, располагаясь на 12-й строчке с 17 очками на счету.