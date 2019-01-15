Яя Туре составил сборную из бывших партнёров по команде

Ивуарийский полузащитник Яя Туре, известный по выступлениям за «Монако», «Барселону» и «Манчестер Сити», составил символическую сборную из футболистов, с которыми он вместе играл в течение своей карьеры, сообщает Marca со ссылкой на Sky Sports.



В команде 35-летнего футболиста место нашлось сразу пяти нападающим, двух из которых — Тьерри Анри и Лионеля Месси — он отправил в полузащиту.



Команда мечты Яя Туре: Эдерсон Мораес, Венсан Компани, Карлес Пуйоль, Рафаэль Маркес, Лерой Зане, Андрес Иньеста, Тьерри Анри, Лионель Месси, Серхио Агуэро, Самуэль Это’О, Дидье Дрогба.



Отметим, что сейчас Яя Туре является свободным агентом. В декабре футболист расторг контракт с «Олимпиакосом» по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что в ближайшее время опытный игрок может присоединиться к шотландскому «Селтику».

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