Туре: Маркес был в 10 раз лучше Пике

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что считает экс-защитника каталонцев Рафаэля Маркеса лучше Жерара Пике с профессиональной точки зрения.



«Маркес — один из самых жёстких защитников, которых я знаю. Люди его не помнят, потому что он не играл в Англии. Найдите видео и посмотрите на его игру. Маркес был в 10 раз лучше Пике. Между ними есть некоторое сходство, но Маркес гораздо лучше. Я влюбился в его игру, как только увидел её», — приводит слова Туре Marca.



Напомним, Маркес выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2010 год. В составе каталонского клуба мексиканский футболист дважды становился победителем Лиги чемпионов. Пике играет за «Барселону» с 2008 года.

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